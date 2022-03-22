В Италии разбился самолет ВВС Туркменистана, который вернули для модификации

CentralAsia (TM) - 16 марта в Италии разбился реактивный штурмовик Aermacchi M-346, принадлежащий ВВС Туркменистана, сообщает издание Turkmen news.

Самолет вылетел из аэропорта Варезе-Венегоно в 11:00 по местному времени. На борту воздушного судна, купленного ВВС Туркменистана, находились итальянский пилот-инструктор и британский пилот. В 11:35 связь с самолетом была потеряна. Позднее выяснилось, что на высоте 2600 метров он врезался в гору Монте-Леньоне.

Оба пилота катапультировались, однако итальянец получил тяжелые травмы, а британец погиб.

Этот самолет вместе с несколькими другими того же типа был закуплен Туркменистаном в Италии в 2021 году. Их доставили заказчику, но в ноябре прошло года вернули в Италию для дополнительной подготовки и модификации. В Туркменистане самолет имел серийный номер 06, который временно заменили номером CSX55268, так как в Италии самолеты не могут летать без итальянского серийного номера.

В конце 2019 года расследовательская группа Bellingcat выяснила, что Туркменистан закупает значительное количество вооружения в странах ЕС. Согласно ежегодным отчетам Евросоюза, с 2007 по 2017 год Туркменистан закупил у европейских стран вооружения на 370 млн евро, 76% из которых (257 млн евро) пришлись на поставки из Италии.