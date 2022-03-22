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В Монголии продлили отсрочку погашения ипотеки

CentralAsia (MNG) -  На своем пленарном заседании Великий Государственный Хурал продлил срок действия Закона «О предупреждении, борьбе и снижении социально-экономических последствий COVID-19» до конца 31 декабря 2022 года.

В целях обеспечения эффективной реализации закона и оказания поддержки домохозяйствам в условиях пандемии Банк Монголии в сотрудничестве с соответствующими организациями и банками принял решение о повторном предоставлении отсрочек по выплате основного долга и процентов по субсидируемым ипотечным кредитам до конца 31 декабря 2022 года.

В целях облегчения финансовых трудностей, вызванных пандемией COVID-19 для юридических и физических лиц, которые не успевают платить по кредитам, правительство Монголии совместно с Банком Монголии и коммерческими банками в апреле 2020 года приступили к выполнению просьб об отсрочке платежа по ипотечному кредиту по заявлению заемщика, а также о продлении срока кредитного договора без увеличения суммы оставшегося платежа.

Приняв решение о предоставлении отсрочек по погашению кредита и их процентов, Банк Монголии внес временные изменения в правила, которым следуют коммерческие банки в отношении их классификации активов и требований к их операциям, что позволяет банкам не изменять кредитные рейтинги своих заемщиков, вызванные отказы в погашении кредита.

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