В Узбекистане за сутки выявлено 12 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - На 22 марта в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 237 520. В течение прошедших суток зафиксированы 12 (накануне – 32) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.

Также у 2 человек диагностирована пневмония.

За день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 235 146).

На лечении находятся 737 больных COVID-19.