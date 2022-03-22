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В Узбекистане за сутки выявлено 12 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  На 22 марта в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 237 520. В течение прошедших суток зафиксированы 12 (накануне – 32) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.

Также у 2 человек диагностирована пневмония.

За день выздоровели 48 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 235 146).

На лечении находятся 737 больных COVID-19.

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