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Новостной проект Сentral Аsia набирает сотрудников

CentralAsia (KG) -  Требуются корреспондент-редактор в Центрально-Азиатскую новостную службу АКИpress (Сentral Аsia).

Нам нужны энергичные молодые люди! Предусматривается испытательный срок с последующим трудоустройством.

Требования:

- возраст: от 18 лет;

- незаконченное/законченное высшее образование/ магистратура по любой специальности;

- знание английского

- грамотность, инициативность, коммуникабельность, ответственность, высокая мотивация, работоспособность.

Резюме отправлять на:

job.akipress@gmail.com

Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
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