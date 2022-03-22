Новостной проект Сentral Аsia набирает сотрудников

- Кыргызстан, общество
- 13:13, 22 марта 2022
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CentralAsia (KG) - Требуются корреспондент-редактор в Центрально-Азиатскую новостную службу АКИpress (Сentral Аsia).
Нам нужны энергичные молодые люди! Предусматривается испытательный срок с последующим трудоустройством.
Требования:
- возраст: от 18 лет;
- незаконченное/законченное высшее образование/ магистратура по любой специальности;
- знание английского
- грамотность, инициативность, коммуникабельность, ответственность, высокая мотивация, работоспособность.
Резюме отправлять на:
job.akipress@gmail.com
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
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