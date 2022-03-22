Задержаны большинство рейсов Ural Airlines в Таджикистан

CentralAsia (TJ) - Согласно онлайн-табло в международном аэропорту Душанбе, из шести запланированных на 21 марта рейсов «Уральских авиалиний» из России был выполнен только один – из Москвы. Остальные пять рейсов из Екатеринбурга и Челябинска и три рейса из московского аэропорта «Жуковский» были отменены.

Утром должны были быть выполнены четыре рейса «Уральских авиалиний» из Уфы, Самары, Екатеринбурга и Москвы в Душанбе. Но на данный момент ни один из этих рейсов не выполнен.

На официальном сайте «Уральских авиалиний» также сообщается, что на 22 марта отменены рейсы авиакомпании из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Сочи и два рейса из Москвы в Душанбе. Также отменены рейсы «Уральских авиалиний» из Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод в Худжанд. Официальные лица «Уральских авиалиний» пока не прокомментировали ситуацию, и неизвестно, почему отменено большинство рейсов в Таджикистан.

Среди авиакомпаний, выполняющих рейсы между Таджикистаном и Россией, больше всего полетов приходится на «Уральские авиалинии».

Российские авиакомпании столкнулись с проблемами после введения санкций западными странами против Москвы. В частности, 5 марта авиакомпания «Сибирь» отменила все рейсы в Таджикистан. Из-за отмены рейсов сотни таджикских мигрантов застряли в аэропортах Таджикистана и России.

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