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В Ташкенте открылся Центр по поддержке предпринимателей с ограниченными физическими возможностями

CentralAsia (UZ) -  В Навруз в Ташкенте состоялась церемония открытия Центра по поддержке предпринимателей инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями, передает uzbektourism.uz.

Главной целью Центра является проведение благотворительных акций для соотечественников с инвалидностью и детей из нуждающихся семей.Е го основателями выступили Ассоциация социального туризма и Министерство туризма и культурного наследия.

В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, хоким города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев, представители Министерства туризма и культурного наследия, Ассоциаций социального туризма и СМИ

Основные функции Центра по поддержке предпринимателей инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями:

  • реализация совместных проектов по развитию инклюзивного туризма;
  • помощь в создании условий для передвижения людей с инвалидностью;
  • разработка проектов государственных программ, нормативно-правовых документов и других решений в области социального туризма и осуществление общественного контроля;
  • изучение условий, созданных для людей с инвалидностью на туристических объектах;
  • разработка удобных туристических маршрутов в Самарканде, Бухаре, Хиве, Каракалпакстане;
  • организация благотворительных акций в сотрудничестве с министерствами и другими государственными организациями.

В течение 2022 в рамках данного проекта планируется организовать поездки для 200 человек в Самарканд. Предполагается, что 50% расходов на туристов будут покрываться за счет грантовых средств, а 50% — за счет благотворительных пожертвований.

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