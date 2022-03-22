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Минобороны России заявило о потере Киевом контроля над 10 населенными пунктами
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украина потеряла контроль над 10 населенными пунктами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как заявили в ведомстве, российские войска овладели поселком Урожайное в Донецкой области.

«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на 6 км и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», - уточнил генерал-майор.

Он добавил, что войска ДНР вклинились на 4 км вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведут бои за Каменку, Новоселовку Вторую и Верхнеторецкое.

На направлении Курахово продвижение за ночь составило до 5 км.

Как сообщает Конашенков, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

В свою очередь, силы ЛНР установили контроль над Калиновым Попасным, Новоалександровкой, Степным и Богуславским и продолжают ликвидацию подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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