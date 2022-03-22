Российская авиация за сутки уничтожила 137 военных объектов Украины, - Минобороны РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Российская авиация за сутки уничтожила 137 военных объектов Украины, в том числе 6 пунктов управления и узлов связи. Такие данные привел во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них 6 пунктов управления и узлов связи, 2 установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники», - отметил он.

Кроме того, Вооруженные силы России с начала военных действий уничтожили: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1 тыс. 528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 тыс. 312 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам представителя Минобороны РФ, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 9 украинских танков, 7 БМП и БТР.