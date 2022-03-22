В Москве суд признал Навального виновным по делу о мошенничестве

Фото: Коммерсантъ

CentralAsia (CA) - Лефортовский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным по уголовному делу о мошенничестве, передает РБК.

Суд рассматривает это дело на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где оппозиционер уже отбывает срок. Обвинение запросило для него 13 лет колонии и штраф 1,2 млн руб. ($11 тыс. 431).

Дело о мошенничестве против Навального возбудили в конце 2020 года. По версии следствия, юрлица Навального собрали с граждан 588 млн руб. в качестве пожертвований. Деньги предназначались только на нужды фондов, но оппозиционер, как считает СК, потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели, включая «отдых за границей».

Сам Навальный заявил, что дело строится на показаниях подставных потерпевших. Среди потерпевших предприниматель Вячеслав Кузин, который, по версии обвинения, после встречи с оппозиционером перечислил Фонду борьбы с коррупцией 957,8 тыс. руб., которыми Навальный и его окружение «распорядились по собственному усмотрению».

Другие потерпевшие - бизнесмен Александр Карнюхин (пожертвовал 665,7 тыс. руб.), разнорабочий Александр Кошелев (1 млн руб.) и пенсионер Михаил Костенко (50,1 тыс. руб.). Как говорится в материалах дела, в отличие от Кузина лично они с Навальным не виделись, но начали делать пожертвования, вдохновившись расследованиями Навального.

Помимо этого, оппозиционера обвинили в оскорблении мировой судьи Веры Акимовой, которая выносила ему приговор по делу о его клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Это второй эпизод того же уголовного дела.

Навальный отбывает срок в исправительной колонии в Покрове Владимирской области. В феврале прошлого года суд после ходатайства ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.