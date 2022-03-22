Под завалами ТЭЦ в Петропавловске, где рухнула труба, обнаружили тело пропавшей сотрудницы

CentralAsia (KZ) - Тело пропавшей сотрудницы обнаружили под завалами Петропавловской ТЭЦ-2, сообщили в ДЧС СКО.

"22 марта под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины. Тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы. С родственниками погибшей работает группа психологической службы", – говорится в сообщении.

38-летняя женщина работала машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха. Спасатели занимались поиском несколько дней. Площадь завалов составляет около 1300 квадратных метров.

"Работы проводились в сложных условиях – разбор завалов был осложнён наличием свисающих деформированных железобетонных плит перекрытия и металлических ферм, опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Не имелась возможность использования тяжелой инженерной техники, разбор производился спасателями вручную с использованием шанцевых и гидравлических инструментов", – рассказала в департаменте.

20 марта на петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая из трех труб. Момент обрушения попал на видео. После происшествия пропал машинист-проходчик. Поиски 38-летней женщины велись вручную из-за риска обвала. Ночью работы были приостановлены. Позже стало известно, что директор ТОО "ТЭЦ-2" и главный инженер предприятия задержаны и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции Петропавловска. 21 марта Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска.

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