В Украине заминирована примерно одна шестая часть территории, - Ассоциация саперов Украины (карта)

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CentralAsia (CA) - Ассоциация саперов Украины подсчитала, что в стране, по данным на 21 марта, нужно разминировать примерно одну шестую часть территории - 82,5 тыс. кв км.

Потенциально опасные территории эксперты нанесли на карту. Они расположены на юге, востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.

В организации отметили, что после окончания военных действий эти территории будут подлежать гуманитарному разминированию.

«Это только предварительные расчеты, и мы продолжаем работу», - говорится в сообщении.