Казахстан готов отправлять грузы Узбекистана через морской порт на Каспие

- Узбекистан, общество
- 16:11, 22 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Руководство Актауского морского порта (Казахстан) выразило готовность в приеме заявок от узбекских компаний для перевозки грузов, сообщает ИА “Дунё”.
Данная договоренность достигнута в ходе встречи Генерального консула Узбекистан в городе Актау и председателем правления АО «НК «Актауский морской торговый порт» Абаем Турикпенбаевым.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы перевозки через порт Актау узбекской продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров, что позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.