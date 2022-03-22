Казахстан готов отправлять грузы Узбекистана через морской порт на Каспие

CentralAsia (UZ) - Руководство Актауского морского порта (Казахстан) выразило готовность в приеме заявок от узбекских компаний для перевозки грузов, сообщает ИА “Дунё”.

Данная договоренность достигнута в ходе встречи Генерального консула Узбекистан в городе Актау и председателем правления АО «НК «Актауский морской торговый порт» Абаем Турикпенбаевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы перевозки через порт Актау узбекской продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров, что позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.