Российская армия потеряла около 15,3 тыс. человек, более 500 танков, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 марта. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личный состав - около 15 300 человек; танки - 509; боевые бронированные машины - 1 556; артиллерийские системы - 252; РСЗО - 80; средства ПВО - 45; самолеты - 99; вертолеты - 123; автомобильная техника - 1 000; корабли/катера - 3; цистерны с ГСМ - 70; БПЛА оперативно-тактического уровня - 35; специальная техника - 15. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia