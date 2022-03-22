Российская армия потеряла около 15,3 тыс. человек, более 500 танков, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 16:13, 22 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - около 15 300 человек;
танки - 509;
боевые бронированные машины - 1 556;
артиллерийские системы - 252;
РСЗО - 80;
средства ПВО - 45;
самолеты - 99;
вертолеты - 123;
автомобильная техника - 1 000;
корабли/катера - 3;
цистерны с ГСМ - 70;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35;
специальная техника - 15.
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