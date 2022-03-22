экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российская армия потеряла около 15,3 тыс. человек, более 500 танков, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 15 300 человек;

танки - 509;

боевые бронированные машины - 1 556;

артиллерийские системы - 252;

РСЗО - 80;

средства ПВО - 45;

самолеты - 99;

вертолеты - 123;

автомобильная техника - 1 000;

корабли/катера - 3;

цистерны с ГСМ - 70;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35;

специальная техника - 15.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президенты Узбекистана и России обменялись поздравлениями с Наврузом
  • Зеленский заявил, что возможный компромисс с Россией надо вынести на референдум на Украине
  • России и Украине пока нечего фиксировать для организации встречи Путина и Зеленского, - пресс-секретарь президента РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com