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На границе Белоруссии задержан узбекистанец, помогавший иностранцу переправиться в Польшу

CentralAsia (UZ) -  86 иностранных граждан пытались нелегально проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу, сообщила польская пограничная охрана.

Отмечается, что это самое большое число нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть с территории Белоруссии в Польшу с начала 2022 года.

«18 марта на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 86 иностранцев. Это самое большое число с начала года. Задержаны граждане Ирака, Йемена, Нигерии, Сирии», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что за пособничество нелегальным мигрантам, 3 человека были задержаны польскими пограничниками — граждан Литвы, Узбекистана и Украины. Двое из них пытались помочь выехать двум группам иностранцев — 19 граждан Ирака, другой пытался помочь въехать на территорию Польши четверым гражданам Сирии.

«В одном из автобусов перевозили 15 граждан Ирака», — сообщила пограничная охрана Польши.

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