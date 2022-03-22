На границе Белоруссии задержан узбекистанец, помогавший иностранцу переправиться в Польшу

- Узбекистан, происшествия
- 17:20, 22 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - 86 иностранных граждан пытались нелегально проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу, сообщила польская пограничная охрана.
Отмечается, что это самое большое число нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть с территории Белоруссии в Польшу с начала 2022 года.
«18 марта на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 86 иностранцев. Это самое большое число с начала года. Задержаны граждане Ирака, Йемена, Нигерии, Сирии», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что за пособничество нелегальным мигрантам, 3 человека были задержаны польскими пограничниками — граждан Литвы, Узбекистана и Украины. Двое из них пытались помочь выехать двум группам иностранцев — 19 граждан Ирака, другой пытался помочь въехать на территорию Польши четверым гражданам Сирии.
«В одном из автобусов перевозили 15 граждан Ирака», — сообщила пограничная охрана Польши.