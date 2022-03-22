В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о референдуме на Украине

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Украина как суверенное государство может иметь свои процедуры, но затягивать переговоры нежелательно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что обсуждаемые с Россией вопросы по гарантиям безопасности, по ДНР, ЛНР и Крыму окончательно должен решить украинский народ на референдуме.

«Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к такой перспективе.