В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о референдуме на Украине

- Азия и мир, политика
- 18:45, 22 марта 2022
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|Предыстория: Зеленский заявил, что возможный компромисс с Россией надо вынести на референдум на Украине
CentralAsia (CA) - Украина как суверенное государство может иметь свои процедуры, но затягивать переговоры нежелательно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что обсуждаемые с Россией вопросы по гарантиям безопасности, по ДНР, ЛНР и Крыму окончательно должен решить украинский народ на референдуме.
«Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к такой перспективе.