В Узбекистане пастухи обнаружили на поле мертвого питона длиной 3 метра (фото)

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 22 марта, в узбекском сегменте социальных сетей распространилось сообщение о том, что на обочине рынка «Жума бозор» в Галляаральском районе Джизакской области найдена 3-метровая змея. Пользователи выложили фото мертвого питона, обнаруженного местными пастухами.

Телеграм-канал @Ekologuz связался с пресс-секретарем Джизакского областного управления экологии и охраны окружающей среды Замирой Абдуллаевой для уточнения информации.

По данным пресс-службы, такие змеи в Узбекистане не водятся. Питон, на видео и фото был смыт паводком в поле на территории махалли «Олимлар» Галлаорольского района и был найден пастухами.

По имеющимся данным, ситуация расследуется Департаментом экологии Галляаральского района и МВД.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​после получения полной информации о том, где и кем была брошена змея в воду, сообщили в информационной службе.

Ранее, в конце января текущего года, сообщалось, что под Ташкентом на обочине дороги был найден мертвый питон. Эту информацию прокомментировал начальник Ташкентской областной инспекции по экологии и охране окружающей среды Лазизбек Хасанов. «Этот вид змей не обитает в наших краях, они встречаются в местах, где температура (зимой) выше 25 градусов, потому что эти змеи любят теплую тропическую погоду. То есть их многих можно встретить в только тропиках. На изображенном фото змея была найдена мертвой. Этот вид змей в Узбекистане разводят только в частных зоопарках, цирках», - отметил представитель инспекции.