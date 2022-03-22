Президент ЕБРР посетит Узбекистан и расскажет о влиянии ситуации в Украине на мировую экономику

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо

CentralAsia (UZ) - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетит Узбекистан 23-24 марта, чтобы встретиться с высокопоставленными государственными чиновниками и клиентами и принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме.

В рамках двухдневной программы президент Рено-Бассо проведет встречи с высшим руководством Узбекистана, в том числе с президентом Шавкатом Мирзиёевым, заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли и управляющим ЕБРР Сардором Умурзаковым, заместителем премьер-министра Джамшидом Кучкаровым и министром энергетики Алишером Султановым.

Президент ЕБРР также выступит на Ташкентском международном инвестиционном форуме и расскажет о влиянии войны на Украине на мировую, региональную и национальную экономику.

Большинство государств Центральной Азии в настоящее время сталкиваются с ростом цен на продовольственные товары, девальвацией своих национальных валют и сокращением денежных переводов из России. Президент ЕБРР подчеркнет долгосрочные усилия Банка и правительства Узбекистана по достижению углеродной нейтральности энергетического сектора страны к 2050 году. Она также подпишет ряд соглашений, направленных на поддержку устойчивой инфраструктуры Узбекистана, а также его банковского сектора.

В ходе своего визита президент Рено-Бассо проведет встречи с инвесторами из частного сектора, а также с представителями дипломатического сообщества и организаций гражданского общества.

«Это мой первый официальный визит в самое густонаселенное государство Центральной Азии и одну из крупнейших стран, в которые инвестирует Банк. Это будет шанс обсудить влияние регионального экономического спада, вызванного военными действиями в Украине. Мы также подведем итоги наших текущих инициатив в Узбекистане в области декарбонизации, цифровизации и экономической интеграции».

В 2021 году ЕБРР инвестировал почти 690 миллионов долларов США (607 миллионов евро) в 22 проекта в Узбекистане, что делает его крупнейшим получателем финансирования Банка в регионе второй год подряд.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 2,85 млрд евро в 106 проектов в Узбекистане.