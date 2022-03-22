Авиация поразила 83 военных объекта Украины, - Минобороны России

CentralAsia (CA) - Подразделения Вооруженных Сил России за день продвинулись еще на 4 км и подошли к населенному пункту Новомихайловка, сообщает Министерство обороны России.

Также министерство пишет:

- силы ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое;

- нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины;

- уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке;

- авиацией поражены 83 военных объекта Украины, среди них 4 командных пункта, 4 зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники;

- средствами ПВО сбиты в воздухе 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2»;

- всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня.