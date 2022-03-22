экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Суд Москвы приговорил оппозиционера Навального к 9 годам колонии строгого режима
// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) -  Во вторник, 22 марта, Лефортовский суд Москвы вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному, которого признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду.

Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн руб., а также полтора года ограничения свободы.

Навальный отреагировал на приговор цитатой из сериала «Прослушка»: «В тюрьме сидят два дня. Первый — когда в нее попадаешь, и второй, когда выходишь». Оппозиционер добавил, что у него была даже футболка с этими словами, но ее изъяли, посчитав экстремистской.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что девятилетний срок лишения свободы включает срок заключения, предусмотренный вынесенным ранее приговором по делу «Ив Роше». «Наказание в виде 9 лет колонии назначено по совокупности всех приговоров», — сказала адвокат.

По «делу «Ив Роше» Навального приговорили к 3,5 годам заключения, но в феврале 2021 года заменили условный срок на реальный.

В приговоре Лефортовского суда говорится, что «Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». Его признали виновным по всем четырем вмененным ему эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Также Навальному вменили неуважение к правосудию (ч. 1, 2 ст. 297 УК).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • России и Украине пока нечего фиксировать для организации встречи Путина и Зеленского, - пресс-секретарь президента РФ
  • Электронные визы облегчают иностранным туристам посещение Монголии. Видео
  • Шавкат Мирзиеев принимает участие в мероприятии в честь Навруза (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com