Суд Москвы приговорил оппозиционера Навального к 9 годам колонии строгого режима

// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) - Во вторник, 22 марта, Лефортовский суд Москвы вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному, которого признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду.

Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн руб., а также полтора года ограничения свободы.

Навальный отреагировал на приговор цитатой из сериала «Прослушка»: «В тюрьме сидят два дня. Первый — когда в нее попадаешь, и второй, когда выходишь». Оппозиционер добавил, что у него была даже футболка с этими словами, но ее изъяли, посчитав экстремистской.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что девятилетний срок лишения свободы включает срок заключения, предусмотренный вынесенным ранее приговором по делу «Ив Роше». «Наказание в виде 9 лет колонии назначено по совокупности всех приговоров», — сказала адвокат.

По «делу «Ив Роше» Навального приговорили к 3,5 годам заключения, но в феврале 2021 года заменили условный срок на реальный.

В приговоре Лефортовского суда говорится, что «Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». Его признали виновным по всем четырем вмененным ему эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Также Навальному вменили неуважение к правосудию (ч. 1, 2 ст. 297 УК).