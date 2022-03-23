Как виртуальный фондовый рынок отреагировал на российско-украинскую войну?

CentralAsia (MNG) - Несмотря на опасения виртуального фондового рынка, стабилизация обменного курса вызвала позитивный настрой среди инвесторов, и обменный курс постепенно вырос…

В феврале инфляция в США и заявление центрального банка подтолкнули обменный курс вверх, а последствия войны в Восточной Европе отпугнули инвесторов. Биткойн (BTC) значительно упал на 11% за 16 часов, в то время как цены на большинство золотокоин упали более чем на 20%.

Первое ожидание состояло в том, что война негативно скажется на цене криптовалют, и это было сделано в короткие сроки. Однако по мере стабилизации ситуации обменный курс быстро рос.

Однако текущий размер краткосрочной выборки предполагает, что кризис может оказать положительное влияние на BTC и золотокоин, как это наблюдалось в марте 2020 года.

Цены вернулись к 30-дневному среднему значению

Максимализм Биткойна сильно колебался за последний месяц. Многие проекты, такие как Terra (LUNA), XRP и Shiba Inu (SHIB), превзошли BTC по рыночной стоимости.

Оборот Tether увеличился

Стабильные коины, такие как Tether (USDT), накапливают и продают свои активы, особенно в больших количествах.

Доля поставок USDT, поставляемых в адрес $10 000-1 млн, неуклонно растет, достигнув в феврале более $1 млрд. Как правило, максимальная сумма достигает 1 миллиона, потому что адресов обмена, превышающих этот порог, много, и они не рассчитываются. Независимо от того, что вы видите, есть явные доказательства того, что акулы и киты более охотно покупают криптовалюты, чем месяц назад.

Биткойн-киты начинают понемногу продавать

После объявления войны предложение достигло месячного минимума, биткойн немного накопился и оставался стабильным в своих накопленных активах. В день объявления войны, после того как снабжение достигло месячного минимума, их немного накопилось, и с тех пор накопленное имущество оставалось стабильным.

Любой признак значительного скопления адресов в этой группе был бы отличным признаком того, что FUD отделяется от основной группы стейкхолдеров, которые могут немедленно начать или остановить бычий забег.

Тенденция держать биткойн на бирже идет на убыль

Доля биткойна на биржах достигла 10,76%, а люди продолжали отказываться от централизованной биржи. Это наименьшее количество биткойнов, хранящихся на бирже с ноября 2018 года. В целом, это продолжающееся снижение указывает на снижение риска обесценивания в будущем.

В то же время снижение предложения Tether на бирже не внушает оптимизма. Наличие большего количества USDT на фондовом рынке обычно указывает на план покупки криптовалюты, но иногда это может быть связано с переводом в фиат и обналичиванием. Но пока нужно обратить внимание на рост этого показателя, особенно когда он совпадает с накоплением USDT на крупных адресах.

Прибыль/убыток сети

Еще одна интересная разработка — прибыль/убыток сети биткойн.

Этот показатель достиг самого низкого уровня с конца января на фоне сообщений о войне и резком падении цен. В целом, эти большие отрицательные приросты указывают на то, что цены достигли дна. Это связано с тем, что сеть в данный момент торгуется в убыток и часто требует повышения цен для нейтрализации и поиска баланса.

источник: krypto.mn

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