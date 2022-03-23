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Грузовое судно «Prestige» под флагом Монголии затонуло у порта Тайчжун

CentralAsia (MNG) -  Зарегистрированное в Монголии грузовое судно «Prestige» затонуло в международных водах у порта Тайчжун в центральной части Тайваня после того, как во вторник днем стало известно, что оно накренилось на бок, говорится в сообщении Морского и портового бюро.

Судно затонуло после того, как кренилось вправо в 48,8 морских милях от берега, сообщило бюро, рекомендовав судам избегать района, где затонуло судно.

Ранее во вторник Национальный центр спасательных операций сообщил, что около 15:00 «Prestige» был замечен в водах у Тайчжуна, а восемь членов его экипажа — семь граждан Индонезии и один гражданин Тайваня — были вынуждены покинуть судно.

По получении сообщения, вертолет Национального корпуса воздушно-десантной службы и вертолет «Black Hawk» Министерства национальной обороны были мобилизованы для проведения спасательной операции, говорится в сообщении центра.

К 17:24 Семеро индонезийцев были доставлены в безопасное место вертолетами после того, как близлежащее японское грузовое судно спасло пятерых из них, добавил центр, отметив, что все семеро были в сознании и не пострадали.

Однако на момент публикации тайваньский член экипажа все еще пропал без вести, и были начаты воздушные и морские поиски.

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