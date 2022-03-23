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Николас Кейдж до сих пор не вернул свои деньги после того, как вернул Монголии украденный череп динозавра

CentralAsia (MNG) -  Николас Кейдж сообщил, что ему до сих пор не вернули деньги за украденный череп динозавра, который он купил на аукционе, который затем ему пришлось вернуть в Монголию.

Звезда национального достояния первоначально купил череп батаара тираннозавра в галерее Беверли-Хиллз за 276 000 долларов (186 000 фунтов стерлингов) в 2007 году, не зная, что его украли, и даже перебил за него цену Леонардо Ди Каприо.

В интервью апрельскому выпуску журнала GQ, для которого он является звездой обложки, 58-летний актер сказал, что после драмы у него все еще нет денег.

«Это был череп, который я купил на акции, и я купил его на законных основаниях», — начал Николас. «Вот МакГаффин: когда монгольское правительство заявило, что им нужно вернуть его, я отдал его им, но так и не вернул свои деньги». «Значит, кто-то из аукционного дома должен сидеть в тюрьме», — добавил он.

Публицист Николаса Алекс Шак в то время сообщил, что актер получил от галереи сертификат подлинности артефакта, но в 2014 году Министерство внутренней безопасности сообщило ему, что череп мог быть похищен незаконно.

Актер и галерея не обвиняются в каких-либо правонарушениях.

Батаар тираннозавра — это плотоядное животное длиной от 33 до 39 футов, которое жило в Азии 70 миллионов лет назад. Окаменелости были обнаружены в Монголии, а более фрагментарные останки были обнаружены в некоторых частях Китая.

В другом месте в своем интервью GQ Николас признался, что ему не приходит в голову «очарование» его «лица или мимики», которые делают его таким хорошим вирусным контентом.

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