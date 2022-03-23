Сильный ветер и мокрый снег ожидаются на большей части территории Монголии

// Б. Марал-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - 23 марта, в западном регионе страны ожидается сильный ветер, местами до 24 м/с.

24 марта в восточной части западных аймаков, северной части аймака Гоби, большей части центрального и восточного аймаков ожидается мокрый снег и сильный ветер, в северной части западных аймаков, восточной части восточных аймаков и в отдельных районах центральных аймаков 25 марта, а в некоторых районах восточного региона 26 марта.

Скорость ветра составит 16-18 м/с, местами до 24 м/с.

При незначительных понижениях температуры воздуха на большей части территории страны, в котловине оз. Увс и Дархада, в бассейне рек Завхан и Тэс температура воздуха будет колебаться от -27 до -32 градусов тепла ночью и от -10 до -15 градусов днем.

В горных районах Алтая, Хангая, Хувсугула, Хэнтия, в районе Хурэнбэлчир, а также в бассейнах рек Эг, Уур, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, Халх температура воздуха будет колебаться от -18 до -23. градусов Цельсия ночью и от -5 до -10 днем.

В южной части Гоби температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов тепла, а днем от +4 до +9 градусов тепла.

В остальных районах ожидается температура ночью от -10 до -15, днем от -3 до +2.

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