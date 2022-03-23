CentralAsia (MNG) - Политика Китая в отношении COVID-19 серьезно повлияла на экономику Монголии, поскольку она «непропорционально зависит от своего крупнейшего внешнеторгового партнера Пекина», заявил канадский аналитический центр.

По мере того, как мир вступает в третий год пандемии COVID-19, экономика Монголии улучшается с апреля прошлого года, поскольку предприятия вновь открываются, но Китай держит свою границу закрытой в соответствии со своей политикой отсутствия COVID, заявил канадский аналитический центр Международного форума за права и безопасность (IFFRAS).

Грузовики с углем, доставленные из Монголии через пограничный порт Ганцмод во Внутренней Монголии, резко упали после того, как в регионе были зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19. Количество ежедневных угольных грузовиков из Монголии в Ганцмод упало ниже 100 7 декабря 2021 года по сравнению с 300 в день на неделе, закончившейся 3 декабря.

В январе 2022 года дефицит торгового баланса уменьшился на 226,5 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем. Товарооборот с Китаем в январе 2022 года достиг 520,4 млн долларов США, что составляет 47,5 процента от общего товарооборота. Битуминозный уголь и медные концентраты составили 36,6% и 48,1% от общего объема экспорта в Китай.

Китай ввел строгую и крайнюю политику, которая включает в себя строгие ограничения, массовое тестирование и обязательный карантин в государственных учреждениях. Монголия также страдает из-за политики Китая в отношении COVID. Китай также является крупнейшим инвестором в Монголии. С тех пор, как Монголия стала частью BRI, инвестиции Китая увеличились еще больше, и Китай также предоставил кредиты.

Торговля является одним из аспектов отношений Китая и Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения