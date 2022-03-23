Высокие цены на золото в Азии: региональный спрос на физическое золото неоднороден

CentralAsia (MNG) - В феврале Банк Монголии (БМ) приобрел 795,3 кг, в результате чего общий объем закупок драгоценных металлов в 2022 году увеличился до 2,4 тонны. Цифра показывает увеличение на 464,6 кг по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Средняя цена покупки Банком Мексики 1 грамма золота в этом месяце составляет 180 905 тугриков (примерно $ 62.07).

В Китае скидки расширились до 4-6 долларов за унцию по сравнению с мировыми эталонными спотовыми ставками от 2 до 4 долларов на предыдущей неделе.

В Гонконге золото продавалось со скидкой в диапазоне от базовой цены до 4 долларов со скидкой по сравнению со скидкой в 3 доллара на прошлой неделе.

Цены на золото в Индии подскочили до 55 558 рупий за 10 граммов в начале этого месяца, что недалеко от исторического максимума в 56 191 рупий, достигнутого в августе 2020 года.

Физический спрос в регионе неоднороден, учитывая ситуацию с COVID-19 в Китае и огромные скидки в Индии, и нет никаких сомнений в том, что физический спрос в Европе и Азии, который поддерживал рынок, ослаб, сказал независимый аналитик Росс Норман.

Но спрос со стороны институциональных покупателей остается высоким, сказал Норман. Тем временем золото в Сингапуре продолжало торговаться с премией около $1-1,80 за унцию. В то время как предприятия и розничные инвесторы начали покупать золото по мере того, как цены снижаются с недавних максимумов, «мы наблюдаем гораздо больше продаж», поскольку цены все еще сравнительно высоки», — сказал Брайан Лан, управляющий директор дилера GoldSilver Central.

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