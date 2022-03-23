В Госдуме РФ предложили заменить западные фильмы в российском прокате на казахские и узбекские

CentralAsia (UZ) - В России первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные фильмы в российском прокате на китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты.

Cоответствующее предложение депутат планирует обсудить с Минкультуры России.

После вторжения в Украину Россию покинули такие кинокомпании, как Sony, The Walt Disney Company, Paramount и Warner Bros.

Голливудские студии отменили кинопремьеры в стране и приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры.

Депутат Драпеко сказала, что видела «замечательные исторические, костюмные картины» во время пребывания в Китае, и выразила сожаление по поводу того, что такие фильмы не идут в Россию. «По стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — заявила депутат Госдумы РФ.

«У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть. Ну и посмотреть на фильмы тех стран, которые до сих пор в прокате было мало представлены. Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино. Ну и конечно, кино наших соседей – стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать», – добавила она.