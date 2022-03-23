экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
WSJ: США готовят санкции в отношении более 300 депутатов Госдумы

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден объявит в четверг о введении санкций против более чем 300 депутатов Госдумы России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников и внутренние документы.

Меры будут приняты на фоне обострения военного конфликта на Украине.

По данным издания, американский президент заявит о введении ограничительных мер 24 марта в ходе своей поездки в Европу для участия в саммите НАТО. Введение санкций скоординировано вместе с Евросоюзом и членами G7, рассказали собеседники WSJ.

В Белом доме ранее сообщили, что Байден посетит внеочередной саммит НАТО в Брюсселе, основной темой обсуждения станет ситуация на Украине. Кроме того он примет участие в запланированном заседании Евросовета, на котором рассмотрят «трансатлантические усилия по наложению экономических издержек на Россию», говорилось в сообщении.

Всего в Госдуме 450 депутатов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украину покинули более 3,4 млн человек, - ООН (карта)
  • Зеленский заявил, что возможный компромисс с Россией надо вынести на референдум на Украине
  • В Монголии продлили отсрочку погашения ипотеки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com