Экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой после поломки в порту Новороссийска

CentralAsia (KG) - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостанавливает работу комплекса оборудования выносных причальных устройств из-за повреждений, сообщается на сайте КТК.

«В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу», - сообщают в КТК.

Проведение ремонтов вероятно займет продолжительный период времени в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а также ожиданием номинации танкеров для промывки.

По итогам 2021 года консорциум отгрузил через свой морской терминал в Черном море 60,7 миллиона тонн нефти. Большую часть поставили казахстанские грузоотправители - 53 миллиона тонн, еще 7,7 миллиона тонн поступило с территории России.

По КТК транспортируется нефть, добываемая в Казахстане, в том числе на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

По данным Коммерсанта, если поставки снизятся втрое, мировой рынок может потерять 1 млн баррелей в сутки в условиях, когда цены на нефть стабильно превышают $110 за баррель Brent.

Акционерами консорциума выступают: Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) и ряд миноритариев.

Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что при выходе из строя двух ВПУ отгрузка по КТК может быть снижена в четыре раза. При этом Казахстан может направить невостребованные объемы транзитом через Россию в Усть-Лугу или в порты Прибалтики с выходом на рынки Северо-Западной Европы. Еще один вариант — грузить танкеры на Каспии, пересекать море, разгружаться в Баку и сдавать нефть в нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан, поясняет эксперт. Но, уточняет он, последний вариант будет дорогостоящим.

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