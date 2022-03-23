Глава группы InfoWatch рассказала о покинувших Россию «табунах» айтишников

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CentralAsia (CA) - Глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что в IT-сфере в России есть проблема оттока кадров. По ее словам, в последние недели страну покинули «табуны айтишников», примерное их число не приводится. Она рассчитывает, что многие из них «посидят и вернутся», и предложила властям усилить меры поддержки отрасли, сообщает «Коммерсантъ».

Касперская выступила на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Она рассказала, что IT-специалисты начали «довольно массово» уезжать в конце февраля-начале марта. «Табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье, при этом очень многие не увольняются… я думаю, они посидят-посидят и вернутся», - считает она.

Касперская убеждена, что это «связано не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией айтишников». Они, по ее мнению, «во многом связаны с Западом, работали на западном «железе», и «слом системы приводит их в трепет». «А в целом, я считаю, что очень хорошие возможности сейчас открываются и для отечественных компаний, надо не упустить эти возможности», - утверждает она.

Глава группы InfoWatch отметила, что пока остается проблемным получение льготных кредитов для отраслевых компаний. «По кредитам непонятно, как будут распределяться деньги, несколько наших компаний уже обращались в банки, пока получают предложения под 22–23%, под 3% — пока не видно. Значит, нужна совместная работа в этом направлении», - сказала она.

Главной проблемой Касперская назвала финансирование. По ее словам, некоторые заказчики начали «морозить» бюджеты из-за опасений «неопределенности ситуации». «В этой связи государственная поддержка на этот переходный период очень важна. Дальше, я думаю, все выровняется, но пока это нужно», - подчеркнула она.

Меры поддержки отрасли начали обсуждаться правительством из-за новых санкции, введенных Западом в ответ на объявленную президентом России Владимиром Путиным 24 февраля «военную операцию» на Украине. На этом фоне, по данным источников «Ъ», о желании уехать заявили около 5 тыс. IT-специалистов, которые рассматривали для переезда Кипр, Грузию, Турцию, Литву и США. Правительство РФ освободило IT-компании от налогов на 3 года, а также предоставило их сотрудникам отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку. Власти планируют увеличить объем грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ.