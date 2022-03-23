Канцлер Германии заявил об «обратном эффекте» санкций против России

Олаф Шольц

CentralAsia (CA) - При введении санкций против России необходимо учитывать их «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц, говорится на сайте правительства ФРГ.

Немецкие власти ранее неоднократно выступали против отказа на данном этапе от импорта энергоносителей из России, но не исключали, что такое решение, возможно, придется принять при негативном развитии событий.

Как отметил Шольц, в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым».

«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», - заявил канцлер.

Шольц добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые, по его словам, влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».

Долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны-члены ЕС, заявил также канцлер. «Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из РФ) в некотором смысле проявится автоматически», - добавил он.

На странице проекта Europe Beyond Coal размещен счетчик, показывающий, сколько денег потратил Евросоюз в целом и каждая из стран по отдельности на покупку российских энергоресурсов с начала военных действий в Украине 24 февраля.

На данный момент эта сумма приближается к отметке в 18 млрд евро.