Зеленский выступит по видеосвязи на внеплановом саммите НАТО в Брюсселе

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, выступит по видеоконференции на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает Страна.ua.

«Как минимум это будет обращение президента, как максимум — полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни», - рассказал он.

Никифоров также сообщил, что главной темой для Зеленского на саммите будет прекращение российских военных действий в Украине.

«Это можно сделать несколькими путями – закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию… О новых форматах безопасности говорить не будут», – резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Накануне Зеленский выступил перед парламентом Италии и призвал депутатов к жестким мерам против богатых россиян. «Заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты — от «Шехерезады» и до самых малых. Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они используют его для мира - чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам», - сказал украинский президент в обращении к итальянскому парламенту.