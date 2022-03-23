Зимние Паралимпийские игры 2022 года прошли успешно, — вице-президент НПК Монголии

CentralAsia (MNG) - Зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине были хорошо организованы в условиях трудностей, связанных с пандемией COVID-19, заявил во вторник высокопоставленный представитель монгольских Паралимпийских игр.

По словам Данзангийн Сурэнхорлоо, правительство Монголии будет уделять особое внимание развитию зимних видов спорта, укрепляя сотрудничество с Китаем в спортивной сфере.

«Правительство Китая и организационный комитет зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине хорошо поработали над организацией Паралимпийских игр на самом высоком уровне в условиях строгого режима инфекционного контроля в трудное время пандемии. Наша делегация вернулась домой из Пекина, полностью удовлетворенная хорошей организацией Игр», — сказал агентству Синьхуа первый вице-президент Национального паралимпийского комитета Монголии Данзангийн Сурэнхорлоо.

В частности, церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр были организованы таким образом, чтобы укрепить мир и единство наций, на благо всех людей с ограниченными возможностями и на будущее подрастающего поколения, сказал Сурэнхорлоо.

Сурэнхорлоо добавил, что зажжение факела — самый важный момент любой Олимпиады и Паралимпийских игр. «Огонь Паралимпийских зимних игр зажгла слабовидящая спортсменка. Также слабовидящая девушка тронула сердца всех людей своим выступлением на скрипке на церемонии закрытия Игр», - сказал он.

По словам Сурэнхорлоо, в Играх приняли участие три монгольских спортсмена по лыжным гонкам и паралимпийским лыжам.

«Не всем спортсменам на Паралимпийских играх нужно выигрывать медали. Для них важно закончить гонку, соревноваться или проявить себя».

Монголия поставила перед собой цель участвовать в трех видах спорта на следующих Паралимпийских играх. «Мы уделяем большое внимание подготовке сноубордистов».

Тренировочная инфраструктура является одной из самых насущных проблем для монгольских спортсменов-паралимпийцев, и в настоящее время спортсмены тренируются в некоторых европейских странах в течение нескольких дней по высокой цене, сказал Сурэнхорлоо, добавив, что Монголия заинтересована в использовании инфраструктуры соседнего Китая для подготовки своих спортсменов на следующие Паралимпийские игры.

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