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Депутаты Монголии разработали законпроект об ограничении чрезмерно сладких напитков

CentralAsia (MNG) -  Депутат Великого Государственного Хурала С.Одонтуяа сообщила, что вносит законопроект «О сокращении потребления чрезмерно сладких напитков».

«Одиннадцать депутатов инициировали закон об ограничении чрезмерно сладких напитков и представили его спикеру. Сахарный диабет – одна из самых острых проблем в нашей стране. Ожирение среди детей в возрасте 7-11 лет увеличилось в семь раз за последние семь лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о негативных последствиях, если не ограничить сладкие напитки. Мы представили закон, который будет иметь долгосрочные результаты. Законы о здравоохранении дают свои результаты через 10-15 лет. Поэтому закон представлен. Он направл на защиту здоровья монголов. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года», – сказала она журналистам.

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