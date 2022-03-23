Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан для начала строительства химзавода

CentralAsia (UZ) - Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ. Завтра у президента Татарстана встречи с деловыми кругами и переговоры в правительстве Узбекистана.

Ключевое событие — закладка первого камня и старт строительства химико-индустриального технопарка «Чирчик». Он создается при сотрудничестве с казанским технополисом «Химград».

В международном аэропорту Ташкента его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистан Сардор Умурзаков.

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Завтра Рустам Минниханов в составе делегации из Татарстана примет участие в церемонии закладки первого камня строительства химико-индустриального технопарка «Чирчик», который создается совместно с казанским технополисом «Химград». На территории технопарка планируют организовать производство нефтехимической и химической продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с международными стандартами качества.

Индустриальный парк будет построен при поддержке правительств Республики Узбекистан и Республики Татарстан, при этом предполагаются инвестиции со стороны татарстанских компаний-резидентов.

Татарстано-узбекистанский товарооборот по итогам 2021 года составил почти 200 млн долларов. За последние 5 лет отмечается укрепление торгово-экономических отношений между республиками. Ведется сотрудничество с такими татарстанскими компаниям как КАМАЗ, Татнефть, Химград, КЭР-Холдинг, Татхимфармпрепараты, ПОЗиС и другие.