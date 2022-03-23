За сутки в Узбекистане выявили 7 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 12:09, 23 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 22 марта, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбкистане достигло 237 527. Было выявлено 7 новых случаев коронавируса, случаев пневмонии не выявлено, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.
За минувшие сутки 22 марта в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 41 пациент.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 187 (+41), показатель выздоровления - 99%.
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