Канадские антиваксеры заняли пропутинскую позицию в отношении Украины. Что насчет российских ковид-диссидентов?

CentralAsia (CA) - Влияет ли наличие прививки от ковида на политические взгляды человека? Согласно свежему опросу канадского центра изучения общественного мнения EKOS, непривитые жители страны считают оправданным «спецоперацию» России в Украине в 12 раз чаще, чем те, кто получил 3 дозы вакцины.

По данным EKOS, 26% респондентов, заявивших о том, что они не привиты, поддерживают действия России, у 35% невакцинированных нет своего мнения по этому вопросу. Для сравнения центр привел количество среди привитых (уже тремя дозами) канадцев: 2% и 4% соответственно.

Президент EKOS Фрэнк Грейвз считает, что по статусу вакцинации можно предсказать, как человек относится к происходящему в Украине, его мнение по различным политическим вопросам — от ареста имущества российских олигархов до предоставления невоенной помощи стране.

«Корреляция налицо. Преобладающее большинство привитых канадцев поддерживают помощь Украине и осуждают действия России — такой точки зрения придерживается незначительное меньшинство среди непривитых», - сказал он.

В опросе EKOS (он проводился с 9 по 13 марта) приняли участие случайно выбранные 1 тыс. 35 канадцев. Примерно 10% респондентов признались, что не сделали прививку от ковида — это соотносится с национальной статистикой, согласно которой не вакцинировались около 11% канадцев старше 5 лет.

Из тех канадцев, что сделали 2 дозы плюс бустер, 82% согласны с наложением на Россию еще более жестких санкций, даже если это будет означать повышение цен на топливо и продукты в Канаде. С этим же согласились лишь 18% непривитых респондентов.

85% трижды привитых (и лишь 30% непривитых) канадцев согласны с тем, что стране нужно принять украинских беженцев. Результаты исследования, по мнению его авторов, говорят о «чрезвычайно разрушающем воздействии дезинформации».

«Это определенно новая и очень коварная сила, которая влияет на поляризацию мнений граждан, их дезинформацию и принятие плохих решений. И, кажется, она не собирается уходить. Все становится лишь хуже, — говорит Грейвз. — Не думаю, что это как-то вызвано какой-то внутренней симпатией к русским. Люди просто читают это онлайн в тех же источниках, которые всю пандемию пичкали их антиваксерской чушью».

Toronto Star указывает на то, что результаты опроса EKOS были обнародованы в то же время, как было замечено, что самые популярные в стране антиваксеры распространяют в соцсетях дезинформацию о происходящем в Украине, и охват продвигаемых ими новых теорий заговора достигает сотен тысяч человек.

По словам Тимоти Колфилда из Канадского центра исследований политики здравоохранения при Университете Альберты, изучающего конспирологию, он заметил эту тенденцию сразу же: «Это те же люди. Раньше они продвигали антиваксерские теории, теперь публикуют пророссийские, пропутинские послания, написанные так же категорично»

По сравнению Грейвса, теории заговора своей склонностью к мутациям напоминают вирус. Дезинформационной машине, говорит он, удалось связать пандемию и «спецоперацию» в Украине воедино, хотя многие рассматривают их как отдельные, хотя и глобальные кризисы.

Цель опроса EKOS — сравнить статус вакцинации с взглядами на пандемию, вакцины, доверие к властям, чтобы создать так называемый «индекс дезинформации», чтобы понять масштабы ее влияния и распространения в Канаде. По словам Грейвза, по мере уменьшения доз вакцины растут принятие дезинформации и симпатия к действиям России. Непривитые канадцы также отличаются недоверием к своим властям, науке и экспертным мнениям.

Отмечается, что примерно 85% населения страны привиты от ковида по меньшей мере двумя дозами. Почти половина канадцев старше 18 лет получили бустеры. Но в последние годы антиваксерское движение Канады активизировалось и значительно усилило свое присутствие и фандрайзинг в соцсетях.

Что до России, то по понятным причинам опросов, позволяющих выявить подобную корреляцию во взглядах, тут не проводилось. Однако можно изучить высказывания инфлюэнсеров-антипрививочников в соцсетях и мессенджерах.

«Большинство лидеров мнений среди антивакцинаторов заняли активно воинственную пророссийскую позицию», — написал аналитик Александр Драган. По его словам, среди активно выступавших против «цифрового концлагеря», QR-кодов, ковидных ограничений критика российских действий в Украине практически не встречается.

Среди лидеров общественного мнения он называет различных фигур — от Марии Шукшиной до Егора Бероева и Юрия Лозы, а также политиков вроде Геннадия Зюганова и экс-депутата Госдумы Вячеслава Лысакова — все они за редким исключением консолидировались вокруг власти и выказывают полную поддержку «спецоперации».

«Значит ли это, что действия России поддерживают только маргиналы или воинствующие антиваксеры? Разумеется, это не так, и, даже если корреляция и есть, она не означает железной закономерности. Написанное выше предлагаю рассматривать не как исследование, а скорее как наблюдения. Чем объяснить такую корреляцию (и не ложна ли она вообще) и как это интерпретировать — вопрос открытый», - делает вывод аналитик.