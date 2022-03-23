Украинская авиация за сутки уничтожила 17 воздушных целей, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Группировка Воздушных Сил Украины за предыдущие сутки поразила более 17 воздушных целей российских войск (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВС Украины на 23 марта.

Кроме того, авиация Воздушных Сил Украины «наносила удары по скоплению техники и живой силы войск РФ и производила поражение российских крылатых ракет».

Также Генштаб сообщает о сдерживании наступлений российских войск на Киев, Запорожье, Попасную, Малин, Кривой Рог, обороняют Чернигов, Мариуполь, Николаев и Черноморское побережье.

Украинские военные продолжают вести «оборонную операцию» на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

На восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Сдерживают продвижение российских войск в направлении Запорожья.

«ВСУ сдерживают продвижение российских войск в направлении города Попасная и Курахово. Осуществляет круговую оборону Мариуполя», - отмечено в сводке Генштаба.

В сообщении говорится, что украинские военные на Сивершине удерживают оборону Чернигова и сдерживают продвижение российских войск в направлении Киева.

Также Генштаб сообщает о сдерживании войск РФ по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.

В то же время, по имеющейся информации ВС Украины, «по территории Белоруссии идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы».