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Из Екатеринбурга в Узбекистан стали организовывать туры за банковскими картами

CentralAsia (UZ) -  Российские туроператоры стали предлагать гражданам туры в Узбекистан для оформления карт VISA и Mastercard. Банковскими картами, выпущенными в этой стране, можно без ограничений расплачиваться во всем мире.

Тур под названием «За Visa в Узбекистан» появился в каталоге туроператора «Веди Групп», стоимость составляет — 23 тысячи рублей (215 долларов).

За эти деньги обеспечат трансфер, проживание в отеле, представитель от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов в банк, услуги курьера, медстраховка. Отправиться в поездку можно из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Уфы.

В данную стоимость не включен перелет.

Напомним, с 10 марта текущего года из-за санкций за границей перестали принимать оплату картами VISA и Mastercard, выпущенными российскими банками.

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