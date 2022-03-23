Узбекистан и Россия будут сотрудничать в производстве компонентов для Ту-214

CentralAsia (UZ) - Татарстан рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном в производстве компонентов для возобновления выпуска среднемагистрального самолета Ту-214. Об этом заявил помощник президента Татарстана по авиакомплексу и машиностроению Равиля Зарипова, передают местные С.

Во вторник, 22 марта, в Ташкенте прошел круглый стол по инвестиционному и экономическому сотрудничеству Узбекистана и Татарстана в рамках предстоящего визита в Ташкент главы российского региона Рустама Минниханова.

Он уточнил, что речь может идти о совместном производстве ряда компонентов самолета в Узбекистане.

В свою очередь замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев сообщил о договоренностях с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) расширить перечень компонентной базы производства Ташкентского механического завода. В первую очередь, это коснется выпуска комплектующих для самолетов Ил-76 и Ил-114.

Тешабаев добавил, что с ОАК также достигнута договоренность о создании консорциума машиностроительных предприятий Узбекистана, которые будут обеспечивать потребности авиационной промышленности России.

Во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолётов Ту-214 в год. Авиационная промышленность в Узбекистане до недавнего времени была представлена ГАО (ТАПОиЧ).

Предприятие было создано на базе авиазавода, эвакуированного в республику в 1941 году из Московской области. На заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70. В январе 2014 года завод был переименован в АО "Ташкентский механический завод", который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76. В настоящее время основной продукцией завода, который входит в структуру АО "Узбекские железные дороги", являются строительные конструкции, продукция бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.

В декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявлял, что Ташкент и Москва обсуждают вопрос восстановления работы ТАПОиЧ.