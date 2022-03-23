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В Китае сообщили о приостановке поисковых работ на месте крушения Boeing 737
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Предыстория: В Китае потерпел крушение самолет Boeing 737 с 133 пассажирами на борту (видео)

CentralAsia (CA) -  Спасатели приостановили поисковую операцию на месте крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern на юге Китая из-за дождя, сообщает Центральное телевидение Китая.

По словам спасателей, из-за дождя возникла угроза оползней. В ближайшие сутки в районе места крушения дождь продолжится, ожидается сильный ветер, говорится в прогнозе Метеорологического департамента.

«Черные ящики» и тела пассажиров пока не найдены. Для их поисков спасатели используют дроны с функцией тепловизора. На месте работает примерно 2 тыс. человек.

Самолет Boeing 737-800 China Eastern Airlines рейса MU573 летел из Куньмина в Гуанчжоу. Когда он пересек воздушное пространство Гуанжчоу, то начал резко снижаться. Диспетчеры пытались связаться с экипажем, но не получили ответа, сообщило управление гражданской авиации Китая. Самолет был в эксплуатации почти 7 лет, он прошел проверку перед полетом, им управляли опытные пилоты. Причина падения пока неизвестна.

Лайнер упал в горной местности недалеко от деревни Моланг в уезде Тэнсянь города Учжоу днем 21 марта. Очевидцы сообщили, что воздушное судно выглядело целым при падении. На месте крушения в лесу произошел пожар. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа. Авиакомпания приостановила полеты всех Boeing 737–800 на время расследования.

Накануне спасатели нашли часть вещей пассажиров и обломки крыльев самолета. Они добираются к месту крушения пешком или на мотоциклах.

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