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В Минобороны России заявили, что авиация за сутки уничтожила 97 украинских военных объектов
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Российская авиация за сутки уничтожила 97 украинских военных объектов, включая две пусковые установки «Точка-У» под Киевом. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зенитных ракетных комплексов, в том числе 6 «Бук-М1», один С-300 и одна боевая машина ЗРК «Оса», 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а также 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО», - сказал он.

По словам представителя Минобороны РФ, российскими вертолетами Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 8 орудий полевой артиллерии и минометов.

На Украине с начала военных действий уничтожено 184 самолета и вертолета, 246 БЛА и 189 ЗРК, сообщили в МО РФ.

«Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 3 «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Рожин, Капрашев и Максима Горького»,- добавил он.

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