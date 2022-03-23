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Президент Татарстана принял участие в церемонии начала строительства технопарка «Чирчик» под Ташкентом

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 23 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан принял участие в церемонии закладки первого камня химико-индустриального технопарка «Чирчик» в Ташкентской области. Об этом передает пресс-служба президента Татарстана.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнул, что церемония проходит в дни празднования Навруза и символизирует возрождение и новый этап в развитии двухсторонних отношений между Узбекистаном и Россией. «Проект технопарка „Чирчик“ реализуется благодаря опыту и знаниям коллег из Татарстана. Особым решением президента Узбекистана Шавката Миризиеева для резидентов предусмотрены значительные налоговые льготы и освобождение от таможенных пошлин сроком до трех лет», — сказал премьер-министр.

По словам Минниханова, резидентами площадки станут компании малого и среднего бизнеса: «Планируется создать не менее 2,2 тысячи рабочих мест. Индустриальный парк в городе Чирчик — хороший вклад в расширение российско-узбекистанского сотрудничества на региональном уровне», — отметил президент РТ.

Также Минниханов объявил, что первыми резидентами технопарка являются татарстанские компании: ООО «ВР-Пласт» (производство пластика), ООО «Бионоватик» (производитель средств защиты растений) и ООО «Натуральное здоровье» (производитель БАДов).

Церемония завершилась подписанием дорожной карты по расширению сотрудничества между хокимиятом Ташкента и правительством РТ на 2022−2023 годы.

Ранее сегодня состоялась рабочая встреча Минниханова с премьер-министром Узбекистана. В числе основных тем обсуждения были реализация совместного проекта по строительству технопарка «Чирчик», поставка грузовиков «КАМАЗ» и рассмотрение поставок автобусов и электробусов, реализация шинной продукции «Нижнекамскшины» и расширение сети АЗС «Татнефть».

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