Минэнерго Казахстана прорабатывает альтернативные маршруты транспортировки нефти после аварии на КТК

CentralAsia (KZ) - Минэнерго прорабатывает альтернативные маршруты транспортировки нефти из-за аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК.

По данным Минэнерго РК, в Новороссийске прошел сильный шторм, скорость ветра достигала 35 метров в секунду, что повлияло на работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Согласно информации КТК, выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства - 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. "В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта", - отмечается в сообщении.

«В настоящее время Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам», - говорится в сообщении ведомства.

Экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой. В результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая обеспечивает более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

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