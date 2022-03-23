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Российская армия ведет бой за Новомихайловку, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Подразделения российских вооруженных сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и ведут бой за населенный пункт Новомихайловка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, завершив зачистку населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка», - сказал Конашенков.

По его словам, за ночь в этом районе уничтожено 3 танка, два БМП, 2 миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.

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