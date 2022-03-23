Президент Индии впервые посетит Туркменистан с государственным визитом

CentralAsia (TM) - По приглашению президента Сердара Бердымухамедова президент Индии Рам Натх Ковинд с 1 по 4 апреля посетит Туркменистан с государственным визитом, сообщило 23 марта издание The Statesman со ссылкой на МИД Индии.

Это будет первый визит президента в независимый Туркменистан.

Планируется, что президенты обсудят вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе реализацию итогов прошедшего в январе Саммита Индия-Центральная Азия.

На прошедшем 27 января саммите «ЦА-Индия» президент Гурбарнулы Бердымухамедов предложил развивать транспортные и энергетические маршруты и вместе бороться с пандемией и терроризмом.

Тогда Бердымухамедов-старший сообщил, что нынешний уровень торговли и инвестиций между Индией и странами Центральной Азии далек от реализации своего истинного потенциала и предложил исправить это путем создания Делового совета «Центральная Азия–Индия».

Президент также отметил, что страны Центральной Азии, известные своими богатыми природными ресурсами, способны сегодня серьезно работать над созданием энергетического моста «Центральная Азия–Индия», а также напомнил про строительство газопровода ТАПИ.