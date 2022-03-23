Российская армия потеряла около 15,6 тыс. человек, более 100 самолетов, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:32, 23 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 15 600 человек,
танков ‒ 517,
боевых бронированных машин ‒ 1578,
артиллерийских систем – 267,
РСЗО - 80,
средства ПВО - 47,
самолетов – 101,
вертолетов – 124,
автомобильной техники - 1008,
корабли /катера - 4,
цистерн с ГСМ – 70,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
специальная техника – 15.
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