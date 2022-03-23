Российская армия потеряла около 15,6 тыс. человек, более 100 самолетов, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 марта. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 15 600 человек, танков ‒ 517, боевых бронированных машин ‒ 1578, артиллерийских систем – 267, РСЗО - 80, средства ПВО - 47, самолетов – 101, вертолетов – 124, автомобильной техники - 1008, корабли /катера - 4, цистерн с ГСМ – 70, БПЛА оперативно-тактического уровня – 42, специальная техника – 15. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia