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Российская армия потеряла около 15,6 тыс. человек, более 100 самолетов, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 15 600 человек,

танков ‒ 517,

боевых бронированных машин ‒ 1578,

артиллерийских систем – 267,

РСЗО - 80,

средства ПВО - 47,

самолетов – 101,

вертолетов – 124,

автомобильной техники - 1008,

корабли /катера - 4,

цистерн с ГСМ – 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,

специальная техника – 15.

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