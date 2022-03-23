Исламское государство в Афганистане продолжает вербовать узбеков, таджиков и кыргызов - СМИ

скриншот видео «Исламского государства», с выходцем из Таджикистана

CentralAsia (UZ) - «Исламское государство» пытается расширить свое влияние в Центральной Азии. Ветвь этой террористической группировки в Афганистане недавно расширило производство, перевод и распространение пропаганды, направленной на узбекско-, таджикско- и кыргызскоязычных жителей региона, сообщает Еurasianet.

Эти призывы являются частью информационной кампании по делегитимизации нового правительства талибов в Кабуле как пуштунской этнонационалистической организации, а не истинного исламского движения. Соответственно, «Исламское государство Хорасан» видит возможность использовать зоны напряженности между талибами и различными этническими группами, которые могут чувствовать себя маргинализированными, стремясь при этом спровоцировать нападения в более отдаленных районах Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, пишет издание.

С 2015 года «Исламское государство Хорасан» развивает внутреннюю медиа-инфраструктуру , ориентированную на носителей разных языков в Афганистане и за его пределами. Группировка получила поддержку в том году, когда, как сообщается, оставшиеся члены Исламского движения Узбекистана (ИДУ) присягнули на верность Исламскому государству и отказались от своих связей с талибами.

«Исламское государство Хорасан» расширило эти усилия после захвата Кабула талибами в августе прошлого года.

«Аль-Азаим », ведущий медиа-орган этой группировки, начал публиковаться на языках Центральной Азии. Например, с 1 февраля Аль-Азаим опубликовал две книги на узбекском языке, в том числе длинный текст, в котором талибов называют рабами Китая, России, США, Пакистана и Турции; оба написаны латинским алфавитом, используемым в Узбекистане. Выпущено не менее 15 аудиозаписей на узбекском языке.

Стратеги «Исламского государства Хорасан» также обращаются к узбекской аудитории, переиздавая аудиолекции автора песен и идеолога ИДУ Асадуллоха Ургенчи. Некоторые сегменты в Telegram переведены на таджикский и кыргызский языки. Хотя Ургенчий, как сообщается, мертв, пропаганда изображает его харизматическим религиозным авторитетом, указывая на его корни в Ургенче на западе Узбекистана и превознося его для граждан Узбекистана.

На таджикской кириллице, используемой в Таджикистане, Аль-Азаим в начале этого месяца выпустил книгу « Почему джихад обязателен ».

В последние несколько месяцев узбекоязычная группа «Хуросон овози» («Голос Хорасан») в Telegram начала переводить и публиковать официальные заявления высокопоставленных деятелей «Исламского государства Хорасан». В Telegram-канале « Акида дарсликлари» часто публикуют проповеди на узбекском языке о доктрине и методологии джихада под баннером фонда «Аль-Азаим». Использование латинского алфавита подчеркивает, что эти утверждения предназначены для чтения узбекистанцами.

Совсем недавно «Хуросон Овози» опубликовал перевод заявления медиа-группы « Аль-Азаим», в котором она присягала на верность новому лидеру ИГ Абу аль-Хассану аль-Хашеми аль-Кураиши, а также другим связанным с ИГ медиа-группам по всему миру. На этой неделе Аль-Азаим опубликовал таджикскую версию заявления.

Обращаясь к этническим группам в бывшей советской Центральной Азии, боевики «Исламского государства» знают, что они сеют на потенциально плодородной почве.

Незадолго до его падения в августе афганское республиканское правительство подтвердило, что удерживает несколько десятков боевиков из Центральной Азии, связанных с «Исламским государством Хорасан». 3 мая 2021 года тогдашний начальник разведки Ахмад Зия Серадж заявил, что из 408 заключенных, включая женщин и детей, 15% были выходцами из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Некоторые, вероятно, сбежали и присоединились к «Исламскому государству Хорасан», когда талибы освободили около 2000 заключенных во время захвата Кабула.

С тех пор, согласно исследованию Еurasianet, которое основано на заявлениях, сделанных в официальном еженедельном информационном бюллетене Исламского государства аль-Наба , «Исламское государство Хорасан» увеличило операции в северном Афганистане. Эти районы в основном населены узбеками и таджиками — этническими группами, в значительной степени закрытыми для правительства талибов. С 15 августа «Исламское государство Хорасан» заявило о пяти нападениях в провинции Кундуз и четырех в провинции Тахар. Обе провинции граничат с Таджикистаном, где правительство часто обвиняет Исламское государство в вспышках насилия.

Без сомнения, распространение пропаганды «Исламского государства Хорасан» должно обеспокоить правительства стран Центральной Азии, которые пока не становились мишенью талибов.

Видео, опубликованное в прошлом году, показывает, как боевики «Исламского государства Хорасан» нападают на тюрьму в восточном афганском городе Джелалабад. Среди них был молодой таджик, который угрожает правительству в Душанбе. Он упоминает имя президента Эмомали Рахмона.