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Власти Польши решили выслать более 40 российских дипломатов
Здание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве

CentralAsia (CA) -  Польские власти приняли решение выслать из страны около 40 российских дипломатов за деятельность, которая, по версии Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. Об этом сообщил в среду польский портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны.

Представитель польских спецслужб Станислав Жарын подтвердил факт составления списка, отметив, что в него вошли 45 российских дипломатов, которых власти Польши планируют выслать из страны.

«Агентство внутренней безопасности (АВБ) подготовило список 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», - утверждает он.

По словам Жарына, 2в списке, который был передан в МИД, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, которые с ними сотрудничают». «Глава АВБ, передавая этот список в МИД Польши, одновременно предложил срочно выслать их с территории Польши», - добавил представитель спецслужб.

«Список был отправлен в МИД главой АВБ вчера. Мы ждем информации от МИД», - добавил Жарын. Отвечая на вопрос о том, возможна ли высылка российского посла, представитель спецслужб указал, что у него нет таких данных.

В свою очередь МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева. Российское диппредставительство подтвердило эту информацию, но пока не комментирует данные о планах республики выслать 45 дипломатов.

«Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД. Сообщения польских СМИ о высылке дипломатов оставляем без комментариев», - сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

Согласно информации на сайте посольства РФ в Варшаве, на данный момент дипломатический состав РФ в республике включает около 100 человек.

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