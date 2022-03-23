Лавров допустил столкновение с НАТО при вводе миротворцев на Украину

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Отправка миротворцев НАТО на Украину обернется прямым столкновением альянса с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, передает РБК.

«Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе», — сказал Лавров.

По его словам, в случае ввода миротворцев на Украину, который, вероятно, планируется с западной границы, Польша может преследовать цель создать «штаб-квартиру во Львове и там остаться».

Говоря о второй цели этой «провокации», Лавров заявил, что «уже пошли разговоры не только о миротворцах», но и о том, что страны Прибалтики «могут отправить батальончики», чтобы «защищать Украину».

России же в такой ситуации надо сохранять выдержку, отметил министр. По его словам, Москва уже изложила свою письменную позицию по украинскому вопросу.

О том, что на Украину нужно ввести миротворческую миссию НАТО, 16 марта заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. «Я считаю, что необходима миротворческая миссия НАТО, возможно, какая-то более широкая международная система, но миссия, которая также сможет защищать себя и которая будет действовать на Украине», — сказал он.

При этом в уставе НАТО нет положений о том, что альянс может вводить миротворческие миссии на территории третьих стран. Украина не входит в НАТО, но прошлый президент Петр Порошенко внес изменения в Конституцию страны, закрепив ее курс на членство в военном блоке.