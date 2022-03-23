На КПП таджикско-узбекской границы образовались очереди из людей и машин

CentralAsia (UZ) - В праздничные дни, когда у граждан Таджикистана выходные до 28 марта, многие решили посетить Узбекистан. По этой причине на пропускных пунктах, в частности, на КПП «Фотехобод», граничащем с узбекским «Ойбек», образовались большие очереди. Об этом сообщило издание «Азия-Плюс».

По словам источника издания, накануне, 22 марта людям пришлось долго ждать очереди для пересечения пунктов пропуска «Фотехобод» и «Ойбек».

«Я еле пересёк границу за 9 часов на машине. Образовалась большая очередь из желающих въехать в Узбекистан на машине. Люди ждут по 10-15 часов», - сказал читатель «Азия Плюс».

По его мнению, скопление людей на таджикско-узбекской границе связано с тем, что целую неделю в стране объявили выходными.

«Узнав новость о том, что проезд открыт, люди массово ринулись на границу, чтобы посетить соседнюю страну», - говорит наш читатель.

Таджикистан с 15 марта, а Узбекистан с 16 марта полностью открыли наземные пункты пропуска.

Так, согласно решению специальной республиканской комиссии Узбекистана по борьбе с коронавирусом, при наличии паспортов/сертификатов вакцинации против COVID-19, разрешается въезд в эту страну всех лиц без ПЦР-тестов.

Однако при отсутствии паспортов/сертификатов вакцинации, въезжающее лицо должно иметь результаты отрицательного ПЦР теста (с электронным QR-кодом) сроком не более 72 часов или сдать экспресс-тест по прибытию на территорию Узбекистана.

Кроме того, были сняты временные ограничения на передвижение всех лиц через наземные пункты пропуска на границе Узбекистана с Таджикистаном, а также возобновлена работа всех пунктов пограничного пропуска на совместной границе.

Также решением Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19 в Таджикистане, деятельность пропускных пунктов государственной границы с Узбекистаном была переведена на обычный режим.

Отмечается, что данное решение принято с учётом нормализации эпидемиологической обстановки в Таджикистане и с целью обеспечения полной деятельности хозяйственных направлений в стране, обогащения экономики страны, ещё большего укрепления экономических и социальных связей с соседними государствами.

Согласно решению, официально признаётся свидетельство о вакцинации против COVID-19, выданное органами и учреждениями здравоохранения Узбекистана, а также другими странами Содружества Независимых Государств после прохождения вакцинации.

«При поступлении граждан Таджикистана на территорию Республики Таджикистан и иностранных граждан при предъявлении справки с результатом «отрицательно» вирусологической проверки страны покидания относительно COVID-19, которая действительна в течение 72-х часов, они освобождаются от прохождения повторных проверок в пунктах пропуска через государственную границу Республики Таджикистан», - говорится в решении.